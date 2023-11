Conto Corrente Arancio, il conto bancario che ti regala 100€ per Amazon

Ora è il momento ideale per aprire il tuo Conto Corrente Arancio con ING. Questa soluzione si presenta come un’opzione incredibilmente allettante e conveniente per coloro che sono alla ricerca di un prodotto finanziario innovativo.

Conto Corrente Arancio è privo di spese che include una carta di debito e offre bonifici gratuiti. Inoltre, puoi accedere all’opzione “Modulo Zero Vincoli“, che ha un costo di 2 euro al mese, ma è gratuito per i primi 12 mesi e può essere azzerato in seguito mediante accredito di stipendio o pensione oppure con entrate mensili pari ad almeno 1.000 euro.

Utilizzando il modulo, avrai l’opportunità di effettuare prelievi gratuiti in tutta l’area euro. Puoi anche accedere al conto deposito con un tasso d’interesse del 4% per un periodo di 12 mesi, consentendo di far crescere il proprio capitale in modo sicuro e senza costi aggiuntivi.

Inoltre, per i nuovi clienti, è previsto un bonus di 100 euro sotto forma di Buono Amazon. Per ottenere questo premio, devi spendere almeno 500 euro di spese con la carta di debito entro il 31 gennaio 2024.

Questa promozione offerta da ING ha una validità limitata nel tempo. Per tutti i dettagli e per completare la procedura di apertura del conto, entra nel sito ufficiale tramite il link qui sotto.

Conto Corrente Arancio all’insegna del risparmio e con Buono Amazon da 100 euro

Conto Corrente Arancio offre una serie di vantaggi importanti. Questo conto elimina completamente i costi fissi, con l’assenza di un canone mensile per il conto e la carta di debito.

Inoltre, permette di beneficiare dei bonifici gratuiti, assicurando un’operatività completa in ambiente online. Con l’opzione Modulo Zero Vincoli, è possibile effettuare prelievi gratuiti, e il relativo costo mensile di 2 euro può essere azzerato facilmente.

Inoltre, offre la possibilità di richiedere una carta di credito e una prepagata, permette di guadagnare interessi al 4% per un anno tramite il Conto Deposito Conto Arancio.

Infine, per i nuovi clienti, c’è un vantaggioso bonus di 100 euro in Buono Amazon, ottenibile semplicemente spendendo almeno 500 euro. Clicca qui sotto e apri subito il conto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.