Conto Corrente Arancio: il conto digitale a canone zero

Conto Corrente Arancio offre una soluzione bancaria innovativa che coniuga facilità di gestione e costi ridotti, pensata per rispondere alle esigenze di chi cerca praticità senza rinunciare ai vantaggi economici.

Zero Canone

Conto Corrente Arancio di ING si distingue per la sua offerta a canone zero e con zero costi per le operazioni effettuate online. È previsto invece un costo di 2,50€ per le operazioni tramite Servizio Clienti (Bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche); e un costo di 0,95€ per i prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa.

Personalizzazione con il Modulo Zero Vincoli

Un aspetto importante di Conto Corrente Arancio è la possibilità di personalizzare il proprio piano bancario con il Modulo Zero Vincoli. Questo modulo offre vantaggi aggiuntivi come prelievi gratuiti in Italia e in Europa e include bonifici SEPA effettuati tramite il Servizio Clienti, oltre alla possibilità di ricevere un modulo di assegni all’anno senza costi aggiuntivi. Modulo Zero Vincoli è gratuito per i primi 12 mesi e può rimanere tale per i clienti con entrate mensili di almeno 1.000€.

Opzioni di risparmio

Oltre alla gestione quotidiana delle spese, ING propone Conto Arancio, un prodotto di risparmio che offre zero costi di apertura, gestione, trasferimento e chiusura, permettendo di accumulare interessi sui risparmi. Per chi attiva Conto Arancio e Conto Corrente Arancio entro l’11 maggio accreditando lo stipendio entro il 31 agosto, ING offre il 5% annuo lordo per i primi 12 mesi sulle somme depositate.

Facilità di accesso

La procedura per aprire Conto Corrente Arancio e Conto Arancio è semplice e interamente digitale, accessibile tramite SPID, offrendo immediata operatività con un bonifico iniziale.