Conto Corrente Arancio Più con carta prepagata comoda per viaggiare

Il Conto Corrente Arancio Più di ING è adesso più ricco grazie alla carta prepagata comoda per viaggiare, perfetta quindi per le tue ferie estive. Volendo, puoi anche richiedere la carta di credito a zero canone.

Ci sono anche diversi vantaggi, tra cui i prelievi senza commissioni in Italia e in Europa, e bonifici SEPA anche istantanei idem come sopra. Inoltre, il canone di tenuta conto di 5€ al mese può essere azzerato accreditando lo stipendio.

Carta prepagata comoda per viaggiare: la soluzione di ING

La carta di credito Mastercard Gold inclusa nel Conto Corrente Arancio Più offre numerosi vantaggi, tra cui il Mastercard Reserved Fast Track. Questo servizio garantisce accesso prioritario e gratuito ai controlli di sicurezza in diversi aeroporti italiani come Fiumicino, Venezia, Milano Linate, Olbia, Catania e Torino. Inoltre, permette di accedere al programma Mastercard Travel Rewards, che consente di ricevere cashback sugli acquisti internazionali, sia in viaggio che online.

ING propone un’altra opzione di conto corrente: Conto Corrente Arancio Light. Questo conto è privo di canone mensile e include gratuitamente il canone della Carta di Debito Mastercard. Ci sono i bonifici SEPA gratuiti fino a 50.000€, i pagamenti F24, MAV, e RAV senza commissioni e una carta prepagata virtuale gratuita.

Aprire uno dei conti è facile. Devi cliccare su “Apri Conto Corrente Arancio” sul sito di ING, scegliere il tipo di conto e le carte desiderate, e completare l’attivazione con un bonifico. Identificarti è semplice grazie all’uso dello SPID. Alla fine, la carta prepagata comoda per viaggiare diventa un must-have mentre ti godi le tue meritate vacanze estive.