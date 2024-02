Conto Corrente Arancio: prelievi gratuiti grazie al modulo Zero Vincoli

In tanti conoscono il Conto Corrente Arancio di ING per sentito dire, ma non molti sanno della convenienza e dei servizi che questa soluzione online offre.

Partiamo dal Modulo Zero Vincoli, che ti consente di prelevare ovunque e in qualsiasi momento senza pagare commissioni.

Questo modulo, che puoi attivare durante la procedura di apertura del conto, offre una serie di vantaggi che trasformano la gestione del tuo denaro in qualcosa di più conveniente.

Il vantaggio maggiore è il canone zero, a cui si aggiungono i prelievi gratuiti in Italia ed Europa e un libretto di assegni gratuito all’anno. Se non dovessi attivare il modulo, pagherai soltanto di 2€ al mese di canone.

Ma come si attiva? Devi accreditare lo stipendio o la pensione, oppure depositare mensilmente sul conto almeno 1000€.

Conto Corrente Arancio: scelte flessibili per le tue esigenze

Con il Conto Corrente Arancio, potrai scegliere tra tre tipologie di carte:

la carta di debito con canone azzerabile, pin personalizzabile e notifiche in tempo reale;

la carta di credito, a canone zero con l’opzione di PagoFlex per dilazionare gli acquisti;

la carta prepagata, completamente gratuita e ricaricabile immediatamente dal tuo conto.

Il Modulo Zero Vincoli ti consente di inviare bonifici SEPA fino a 50.000€, pagare MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche senza commissioni. Ciò vuol dire che puoi gestire le tue transazioni finanziarie giornaliere senza doverti preoccupare dei costi.

Per quanto riguarda l’apertura del conto, non dovrai recarti in filiale perché potrai comodamente farlo da casa tramite l’app o il servizio di Home Banking.

Verrai identificato in pochi secondi, senza dover attendere troppo oppure contattare un operatore. La carta di pagamento da te scelta ti verrà spedita direttamente a casa.

Non troverai in nessuna altra banca offerte del genere!

