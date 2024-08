Conto Corrente Arancio ti regala 100€ in Buoni Amazon: scopri la carta di credito

Cosa faresti con 100€ in Buoni Amazon? Prima, però, devi guadagnarteli. L’iniziativa parte da ING e riguarda chi apre il Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre usando il codice promozionale ING2024. Devi poi associare la carta di debito Mastercard per sfruttare al meglio questa occasione.

Conto Corrente Arancio Più, a quanto pare, è il fiore all’occhiello della banca olandese ING. Offre ai nuovi clienti la carta di credito gratuita, un conto senza canone e prelievi gratuiti in Italia e nel resto d’Europa. Uno si aspetterebbe che ci siano mille condizioni, ma in realtà basta avere lo stipendio o la pensione accreditati sul conto. In alternativa, sono sufficienti entrate mensili di almeno 1.000 euro.

100€ in Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio

Quindi, per ottenere il tuo premio, non devi fare altro che aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre. Certo, devi ricordarti di inserire il codice promozionale ING2024 e richiedere la carta di debito Mastercard, che si apre online in pochi minuti. La procedura è talmente veloce che neanche te ne accorgi di averla completata.

Dopo l’apertura, serve attivare il conto con un bonifico di qualsiasi importo. Fatto ciò, il primo acquisto con la carta di debito ti regalerà il primo buono da 50 euro. Se poi spendi almeno 500 euro con la stessa carta entro il 29 novembre, otterrai un secondo buono da 50 euro.

Come da regolamento indicato sul sito ufficiale di ING, è necessario mantenere il Conto Corrente Arancio attivo. Tradotto: assicurati di avere sempre un saldo di almeno 200 euro e la carta di debito Mastercard fino alla ricezione dell’e-mail con i tuoi coupon.

Sembra tutto molto facile? Certo, se sei già pronto a entrare nel sito di ING per approfittare di questa offerta. Ciò che ti resta da fare è trovare qualcosa di interessante da acquistare con quei 100€ in Buoni Amazon.