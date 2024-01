Conto corrente con prelievi e bonifici gratuiti? Scopri SelfyConto e guadagna il 5% di interessi

Scegliere il conto corrente adatto richiede attenzione alle caratteristiche offerte, e SelfyConto di Banca Mediolanum si presenta come una delle opzioni più complete e convenienti del momento. Attualmente, grazie a un’eccezionale promozionale, il conto offre interessi al 5% per i primi 6 mesi, rendendolo ancora più allettante.

I vantaggi esclusivi di SelfyConto

Per i nuovi clienti, il canone del conto è azzerato per 12 mesi, con possibilità di farlo anche successivamente. Oltre a ciò, viene fornita una carta di debito gratuita che consente prelievi senza commissioni in tutta l’area euro. Tutte le operazioni bancarie principali, inclusi i bonifici, sono completamente gratuite.

Tra le altre caratteristiche di SelfyConto troviamo il canone sempre azzerato per i clienti Under 30, la possibilità di richiedere una carta di credito al costo di 1 euro al mese con un plafond di 1.500 euro.

Tutte le carte Mediolanum sono compatibili con i principali wallet digitali come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Per ottenere tutti i dettagli su SelfyConto e completare l’apertura del conto, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum cliccando qui sotto:

L’apertura del conto è resa ancora più accessibile con una procedura online semplice e veloce. Inoltre, è possibile autenticarsi tramite SPID per una maggiore sicurezza.

SelfyConto non solo offre un conto corrente completo a zero spese, ma anche un periodo promozionale con interessi al 5%.

Per chi cerca una soluzione bancaria vantaggiosa e conveniente, SelfyConto si presenta come un’opzione allettante, pronta ad adattarsi alle diverse esigenze finanziarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.