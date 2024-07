Conto corrente gratuito: con Fineco 12 mesi senza spese fisse

È ora di dire basta ai canoni mensili e alle commissioni nascoste che non fanno altro abbassare il saldo mensile del conto. Fineco vuole risolvere il problema offrendo a tutti i nuovi correntisti il conto corrente gratuito per 12 mesi.

Fineco Bank, leader del banking online in Italia, ha messo a punto questa promo per attirare nuovi clienti. Ma attenzione, c’è una clausola: questa offerta a tempo limitato è disponibile solo per chi apre il conto entro il 30 settembre. Avete tempo, ma non esagerate con la procrastinazione che tanto amate il giorno prima delle scadenze!

Conto corrente gratuito: i vantaggi di scegliere Fineco

Se pensate che l’assenza di spese fisse sia già un grande vantaggio, aspettate di sentire il resto. Fineco non si ferma qui e va oltre per accontentare i suoi clienti. Ecco una rapida carrellata dei benefit aggiuntivi:

la carta di debito Mastercard di Fineco vi permetterà di prelevare gratuitamente da qualsiasi ATM, sia in Italia che all’estero. Inoltre, grazie a Mastercard, potrete fare acquisti online e nei negozi di tutto il mondo senza spese;

l'app mobile di Fineco è un vero e proprio duo dinamico di intuitività e funzionalità. Vi permetterà di gestire il conto, fare bonifici, controllare il saldo e persino ricaricare il cellulare;

il loro servizio clienti è sempre disponibile e pronto a rispondere a qualsiasi domanda o esigenza;

è sempre disponibile e pronto a rispondere a qualsiasi domanda o esigenza; potrete accedere a una vasta gamma di prodotti di investimento e trading, mettendo a frutto i vostri risparmi in modo sicuro e conveniente.

Per aprire il conto, basta collegarsi al sito ufficiale di Fineco e compilare il modulo online in pochi minuti. Preferite il contatto umano? Nessun problema, Fineco ha anche delle filiali dove potrete recarvi in persona.

Pronti a lasciarvi alle spalle le spese bancarie? Allora coraggio, aprite il vostro conto corrente gratuito con Fineco e godetevi 12 mesi di pace finanziaria!