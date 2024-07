Conto corrente gratuito e altri servizi gratis con Fineco

Hai mai sognato di avere un conto corrente gratuito? Ottime notizie: Fineco ti offre proprio questo. Aprendo online il Conto Fineco, avrai accesso a una marea di vantaggi senza dover pagare un centesimo. La banca ha assunto un ruolo di spicco nel settore bancario italiano, come dimostrano le sbalorditive 5 stelle su 5 su Trustpilot.

Ma cosa rende il Conto Fineco così speciale? Per cominciare, il canone è azzerato per il primo anno e, con un po’ di fortuna e qualche accorgimento, potrebbe restare azzerato a tempo indeterminato. Aggiungiamo che la carta di debito permette prelievi gratuiti in Italia (per importi superiori a 100 euro) e bonifici gratis.

Aprendo il tuo conto con Fineco, avrai anche accesso a un conto deposito con interessi al 3% e a una piattaforma di investimenti davvero interessante. Hai anche la possibilità di richiedere la carta di credito con un canone di 19,95 euro all’anno e un plafond di partenza di 1.600 euro, espandibile su richiesta.

Non è solo una questione di numeri: Fineco si impegna ad offrire una piattaforma semplice e intuitiva per gestire tutti questi servizi con un solo click.

Parlando di facilità, aprire il conto è davvero semplice: basta andare al sito ufficiale di Fineco, e voilà, il gioco è fatto! Niente file interminabili o documenti chilometrici: solo tu, il tuo computer e un conto che ti aspetta con impazienza.

Fineco si adatta a tutte le tipologie di clienti: giovani, meno giovani, lavoratori con stipendio o pensionati. E se hai meno di 30 anni, il canone resta zero ad libitum. Se ti sembra troppo bello per essere vero, forse è il momento di aggiornare la tua idea di banca.

Quindi, perché aspettare? Approfittare del conto corrente gratuito e tutti i servizi di Fineco è un affare che non puoi lasciarti assolutamente sfuggire.

