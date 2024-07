Conto Crédit Agricole regala buoni Amazon da 275 € per i nuovi clienti

Crédit Agricole, banca leader nel panorama italiano, lancia una nuova promozione imperdibile: fino a 275 Euro in buoni Amazon per i nuovi clienti che aprono un Conto Online. Non perdere questa occasione unica! Apri subito il tuo Conto Online e inizia a godere di tutti i vantaggi: nel prossimo paragrafo vedremo i passaggi per poter ottenere subito i buoni Amazon.

Apri un Conto Online Crédit Agricole entro il 31 ottobre 2024.

entro il 31 ottobre 2024. Inserisci il codice promozionale VISA in fase di apertura del conto.

in fase di apertura del conto. Effettua una spesa di almeno 500€ con la tua nuova carta di debito Crédit Agricole Visa entro i primi 60 giorni dall’apertura del conto.

con la tua nuova carta di debito Crédit Agricole Visa entro i primi 60 giorni dall’apertura del conto. Ricevi i tuoi buoni regalo Amazon! Entro il 28 febbraio 2025, riceverai un buono regalo Amazon.it da 100€ per l’apertura del conto e un ulteriore buono regalo Amazon.it da 175€ per aver effettuato la spesa minima richiesta.

Una volta completati questi passaggi, riceverai il buono Amazon del valore di 275 Euro direttamente nella propria casella di posta elettronica, pronto per essere utilizzato per acquistare una vasta gamma di prodotti sul sito di Amazon.

Un investimento intelligente

L’offerta di Crédit Agricole non è solo un’occasione per ottenere un buono Amazon, ma rappresenta anche un’opportunità per iniziare un rapporto con una delle banche più solide e affidabili d’Europa. Grazie ai suoi servizi innovativi, all’assistenza clienti di qualità e alle zero spese di gestione, Crédit Agricole si propone come una scelta intelligente per chiunque desideri una banca moderna e orientata al cliente.

Il buono Amazon da 275 € offerto da Crédit Agricole è un incentivo allettante per chiunque stia considerando di aprire un nuovo conto corrente. Questa promozione, unita ai numerosi vantaggi offerti dalla banca, rende Crédit Agricole una scelta eccellente nel panorama bancario attuale. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: aprite oggi stesso un conto Crédit Agricole e iniziate a godere dei benefici offerti da questa straordinaria promozione. Apri il tuo conto Crédit Agricole