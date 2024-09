Conto deposito Illimity, il tasso d'interesse è RECORD: 4,25%

Sei alla ricerca di un conto deposito sicuro e remunerativo? La tua caccia potrebbe essersi conclusa qui grazie a Illimity, la soluzione che ha rivoluzionato il mondo del risparmio con un’offerta imperdibile: un tasso d’interesse fino al 4,25% sul conto deposito! Un’opportunità unica per far fruttare i tuoi risparmi e ottenere un rendimento decisamente superiore alla media.

Il modello Illimity è progressivo. Più lasci i tuoi risparmi a maturare, più guadagnerai. Un esempio? Una somma di deposito a 6 mesi frutterà un interesse dell’1,30%, ma la stessa somma, se lasciata a maturare 36 mesi, darà il 4,25% di interesse lordo.

Come funziona il conto Illimity

Bastano pochi step per scegliere di depositare le tue somme sul conto Illimity. Innanzitutto, decidi la somma da depositare (da un minimo di 1000 Euro ad un massimo di 20mila) e la durata del deposito (6, 12, 24, 36, 48 o 60 mesi). Successivamente, scegli la tipologia di conto, fra Classic e Premium. In area privata, nella sezione conto deposito, potrai scegliere tra diverse durate e se aprire una linea svincolabile o non svincolabile.

Una volta depositata la somma, non dovrai far altro che aspettare e godere dei frutti dell’investimento fatto. Come? Semplice: gli interessi sulle somme depositate verranno accreditati direttamente sul tuo conto illimity ogni anno o a fine vincolo a seconda della linea che hai scelto.

Ma quanto si guadagna? Facciamo un altro esempio. Per una somma di 20mila euro vincolata a 36 mesi con tipologia di conto Premium si ottengono interessi pari a 2516 Euro netti a fine svincolo. Se invece deciderai di vincolare la somma a 60 mesi, allora gli interessi aumenteranno fino a 3145 Euro netti. Non male, vero?

Con Illimity hai:

Trasparenza: nessuna spesa nascosta, tutto chiaro fin da subito.

nessuna spesa nascosta, tutto chiaro fin da subito. Conto corrente incluso: aprendo un Conto Deposito Illimity hai accesso a un conto corrente completo, con carta di debito e bonifici gratuiti.

aprendo un Conto Deposito Illimity hai accesso a un conto corrente completo, con carta di debito e bonifici gratuiti. Online e veloce: Aprire il conto è semplice e veloce, tutto può essere gestito comodamente da casa tua.