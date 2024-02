Conto Fineco: il partner numero 1 in Italia per il trading

Vuoi fare trading in modo semplice e sicuro? Oggi le piattaforme sono tante e non sempre sicure. Ma c’è una soluzione che si fa notare che unisce l’innovazione alla convenienza e all’affidabilità. Parliamo di Fineco, un conto corrente che oltre a tanti vantaggi ti permette di fare trading senza stress e preoccupazioni. Ecco perché dovresti aprire un conto Fineco per inziare a fare trading.

Con Fineco i mercati globali sono a portata di clic

Immagina di avere il mondo finanziario a portata di mano. Con Fineco, accedi a 26 borse mondiali e oltre 20.000 strumenti finanziari, il tutto da un unico conto multivaluta. Questo significa poter investire in azioni, ETF, obbligazioni e molto altro, senza complicazioni e senza dover gestire più account. Aprendo il conto online c’è una promozione imperdibile: 50 ordini gratuiti e 12 mesi senza canone valida per sottoscrizioni entro il 12/04/2024. E non finisce qui: dimenticati di deposito minimo, costi di trasferimento, custodia e inattività. Con Fineco, quello che vedi è quello che ottieni, senza sorprese.

Ora starai pensando che per fare trading tu debba essere un broker esperto. Sicuramente dovrai informarti e seguire i mercati, ma la piattaforma di Fineco è progettata per offrire un’esperienza su misura, a seconda della tua esperienza. E se vuoi approfondire puoi approfittare della formazione gratuita di Fineco, oppure richiedere il supporto di un consulente personale. Grazie a FinecoX, il sistema per fare trading, potrai muoverti tra diversi strumenti finanziari: azioni, ETF, obbligazioni, criptovalute e molto altro ancora sono a tua disposizione per diversificare il tuo portafoglio. E con la possibilità di investire con effetto leva e zero commissioni su molti prodotti, le tue strategie di trading non avranno limiti.

Con tutti questi vantaggi a tua disposizione, fare trading con Fineco diventa un’esperienza piacevole e semplice. Non importa il tuo livello di esperienza: basta solo aprire il conto e iniziare. Non aspettare oltre. Fineco è il partner numero uno per gli investimenti in Italia: visita il sito Fineco oggi stesso e inizia a fare sul serio.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com