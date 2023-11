Conto HYPE Next, 20 euro di bonus subito se lo attivi online

HYPE Next è un conto altamente vantaggioso che presenta numerosi benefici. Questi includono una carta di debito MasterCard, prelievi e bonifici istantanei gratuiti, ricariche gratuite da altre carte senza limiti, e una polizza che copre gli acquisti, la riparazione di elettrodomestici e l’assistenza medica.

Inoltre, per dare il benvenuto ai nuovi clienti, HYPE offre un bonus di 20 euro a coloro che apriranno un conto, semplicemente utilizzando il codice promo “YOU” durante la registrazione.

Il canone mensile di HYPE Next è altamente competitivo, fissato a soli 2,90 euro al mese, considerando tutti i vantaggi che il conto offre.

I vantaggi del conto premium di HYPE Next

L’apertura di un conto Next è incredibilmente semplice. In pochi minuti, puoi completare tutto il processo online.

Tutto ciò di cui hai bisogno è un documento d’identità e una fotocamera funzionante, necessari per la registrazione di un breve video finalizzato alla verifica dell’identità.

Dopo aver seguito le istruzioni, inserito il codice promo e firmato il contratto, otterrai immediatamente una carta virtuale attiva, pronta per essere utilizzata sia per gli acquisti online che in molte altre occasioni.

Con il download dell’app ufficiale di HYPE, avrai accesso a una straordinaria funzione denominata “Radar“, che ti consente di monitorare il saldo e le transazioni del tuo conto, oltre a collegare i conti di altre banche, offrendoti la comodità di avere tutto sotto controllo attraverso un’unica app.

Inoltre, Next ti mette a disposizione ben 20 “Box di risparmio“, tra cui il Box Salvadanaio e il Box Obiettivo, che ti permettono di organizzare i tuoi risparmi in modo personalizzato.

E per concludere, se stai considerando la possibilità di richiedere un prestito, il conto Next ti offre la flessibilità di ottenere fino a 50.000 euro, con la comodità di poter effettuare la richiesta direttamente online.

Apri subito un conto HYPE Next e immergiti in un’esperienza innovativa per la gestione dei tuoi risparmi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi