Conto HYPE: Samsung Galaxy Z Flip6 e Fold6 con cashback del 3,5%

Già a sentir parlare di cashback del 3,5% rizzano subito le orecchie, ma sentendo il resto l’entusiasmo decolla. Se apri il conto HYPE e acquisti il nuovo Samsung Galaxy Z Flip6 e Fold6, ti verrà rimborsata una piccola parte della spesa sostenuta. Dove trovi questa offerta? All’interno della sezione dell’app HYPE dedicata al cashback. Salvo proroghe, la promo scade oggi.

Oltre al rimborso sui dispositivi Samsung, se apri il conto HYPE otterrai una serie di vantaggi, tra cui il canone zero, la carta virtuale gratuita e la ricarica illimitata. Tutte le spese quotidiane sono anche senza alcun costo aggiuntivo, quindi è la soluzione ideale se vuoi convenienza e praticità. Per aprire il conto, devi accedere al sito ufficiale di HYPE cliccando sul box qui sotto e seguire le semplici istruzioni.

Cashback del 3,5%: come funziona la promo HYPE

Per acquistare i Samsung Galaxy Z Flip6 e Fold6, devi semplicemente avvalersi della promozione HYPE. La procedura è alquanto intuitiva: devi accedere all’app HYPE e andare alla sezione “Hype Me Up > Cashback”. Una volta lì, scorri tra le offerte disponibili e trovi quella relativa agli smartphone Samsung. Con pochi passaggi puoi completare l’acquisto e beneficiare del cashback.

La promozione è davvero allettante, soprattutto considerando il costo iniziale del Samsung Galaxy Z Fold6, che parte da ben 2.099 euro. Se sei già cliente HYPE, la procedura non potrebbe essere più semplice. Per i nuovi utenti, invece, ci sono diverse opzioni di conto tra cui scegliere. Oltre al conto a canone zero, ci sono i piani Next a 2,99 euro al mese e Premium a 9,99 euro al mese. Questi conti aggiungono ulteriori vantaggi e possono essere sottoscritti anche dopo l’apertura del conto principale.

Aprire un conto HYPE è questione di pochi minuti: basta seguire le istruzioni fornite sul sito ufficiale. Una volta attivato il conto, potrai subito aderire della promozione cashback. I nuovi Samsung Galaxy Z Flip6 e Fold6 sono pronti a piegarsi ai tuoi desideri tecnologici, mentre HYPE ti agevola le spese con l’interessante cashback del 3,5%. Che si tratti di una nuova apertura o della migrazione verso un conto più vantaggioso, l’importante è cogliere questa opportunità.