Conto Mediolanum: zero spese e puoi ricevere iPhone 15 in regalo

SelfyConto di Banca Mediolanum è uno dei migliori conti su cui puntare in questo momento. Si tratta di un conto che consente un’operatività a zero spese (con carta di debito gratuita e prelievi e bonifici senza commissioni). Il conto è a canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per i clienti Under 30.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Banca Mediolanum, inoltre, c’è la promo “porta un amico“. Invitando i propri amici a passare a Mediolanum, infatti, sarà possibile ottenere un prodotto Apple in regalo (in base al numero di amici invitati che apriranno un conto). In questo modo è possibile avere iPhone 15 in regalo.

Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum: come avere iPhone 15 in regalo

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto online ricco di vantaggi, ideale per poter sfruttare un’operatività completa a costo zero. Il conto si caratterizza per:

canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese)

carta di debito gratuita e con prelievi senza commissioni in tutta l’area euro

bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro

Dopo aver aperto il conto, è possibile sfruttare la promo “porta un amico”. In base al numero di amici invitati a Mediolanum che apriranno il conto con la banca, l’utente riceverà un prodotto Apple in regalo. Queste sono le opzioni:

Apple Watch SE con 2 amici invitati che passano a Mediolanum

iPad 10 con 4 amici invitati che passano a Mediolanum

iPhone 15 con 6 amici invitati che passano a Mediolanum

Per tutti i dettagli sulla promozione e per aprire il conto è sufficiente seguire la procedura online qui di sotto.