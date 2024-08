Conto multivaluta senza commissioni: vai in vacanza con Revolut

Il conto multivaluta senza commissioni di Revolut è il miglior prodotto finanziario per chi viaggia spesso. D’altronde, perché continuare a sprecare soldi in prelievi costosi mentre sei in giro per il mondo? Questa fintech all’avanguardia ti anche regala 3 mesi di Premium gratuiti.

Parliamo di questo piano d’abbonamento. Oltre a permetterti di prelevare denaro senza costi, offre numerosi vantaggi che vanno dal fitness alle VPN. Potrai anche guadagnare punti fedeltà ogni volta che esci a fare shopping: 2500 punti solo al primo utilizzo.

Revolut: conto multivaluta senza commissioni che ti salva la vacanza

Revolut ti consente di convertire denaro in 29 valute diverse senza costi dal lunedì al venerdì. Se hai bisogno di qualche banconota, puoi prelevare fino a 400 euro al mese senza addebito. Tutto questo senza fare file agli sportelli bancari stranieri o cercare disperatamente un bancomat affiliato.

Hai anche il risparmio del 20% sulle commissioni dei bonifici esteri, una vera mano santa per chi fa spesso transazioni internazionali. Inoltre, tra i vantaggi inclusi c’è anche l’accesso a servizi VPN e abbonamenti fitness, perché tenersi in forma e proteggere i propri dati mentre si viaggia è importantissimo.

Per iniziare, tutto ciò che devi fare è andare sulla pagina promozionale di Revolut, inserire il tuo numero di telefono e premere ‘Invio’. Riceverai un SMS con un link per installare l’app e completare la registrazione. Effettua l’upgrade ed ecco i tuoi 3 mesi di Premium gratuito.

Se alla fine della promo decidi che Premium non fa per te, potrai sempre tornare al piano base senza penali. Ma fidati, una volta provato questo pacchetto, sarà difficile tornare indietro.

Non lasciare che le commissioni agli ATM rovinino le tue vacanze. Adeguati e goditi il conto multivaluta senza commissioni di Revolut. È l’occasione che stavi aspettando per rendere i tuoi viaggi più semplici e convenienti.