Conto online a zero spese insieme a cashback e box risparmi con HYPE

Se sei alla ricerca di un conto a canone zero per pagare e gestire le spese di ogni giorno, ti segnaliamo il conto HYPE. HYPE è un conto tutto italiano promosso da Banca Sella, con una carta virtuale Mastercard sicura per acquisti online e in negozio, la funzionalità cashback online e un salvadanaio digitale.

Se decidi di aprirlo tramite la pagina dedicata del sito ufficiale, puoi riscattare da subito un bonus di 5 euro approfittando del codice promo CIAOHYPER. Il coupon è da inserire nell’apposito campo al momento dell’apertura del conto.

Le funzionalità chiave del conto HYPE

Una delle caratteristiche principali del conto HYPE è la carta virtuale associata al conto, e da subito disponibile in app. Appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, è protetta da crittografia e può essere utilizzata in totale sicurezza per pagare sia online che in negozio. A questo proposito, segnaliamo anche la funzionalità Radar, grazie a cui si può contare su un’analisi spese sofisticata e uno strumento molto utile per risparmiare.

Un altro punto di forza del conto è il box Risparmi, una funzionalità integrata nell’app che consente di risparmiare in vista di un determinato acquisto.

Infine, c’è anche il cashback online fino al 10% degli acquisti online. Tutto quello che occorre è fare shopping tramite l’app HYPE, ricevendo il rimborso previsto per i prodotti e servizi acquistati.

Puoi aprire il conto HYPE tramite la pagina dedicata del sito ufficiale. La registrazione e l’attivazione del conto richiedono soltanto pochi minuti, con la carta virtuale che sarà disponibile in app fin da subito.