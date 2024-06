Conto online completo a canone zero per 12 mesi con Fineco

Un conto online smart, completo di ogni servizio, con canone zero per dodici mesi: questa l’offerta di Fineco, la banca diretta italiana che quest’anno compie 25 anni, per tutti coloro che apriranno un nuovo conto entro il 30 settembre 2024.

Dai prelievi smart alla funzione proprietaria Fineco Pay, dai pagamenti digitali all’aumento del massimale fino a 5.000 euro, oltre a bonifici istantanei e compatibilità con i pagamenti digitali tap&go: questi e altri i vantaggi del conto corrente online Fineco, la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un conto a canone zero completo e associato a una banca italiana solida.

Conto online a canone zero per 12 mesi con Fineco

Conto Fineco si differenzia dagli altri conti online disponibili oggi sul mercato per offrire in un unico conto tutta una serie di servizi grazie ai quali è possibile gestire le proprie finanze al meglio.

A partire dalle carte di credito, debito e prepagate associate al conto, i pagamenti di utenze, bollettini e tassi, la possibilità di richiedere mutui, fidi e prestiti, l’invio di bonifici in Italia e all’estero, il versamento di contanti e assegni presso gli sportelli bancari e i prelievi anche senza carta. A tutto questo si aggiunge l’opportunità di richiedere l’identità SPID grazie alla partnership con Namirial e i pagamenti tramite smartphone grazie alla compatibilità con Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay.

Uno dei servizi più interessanti inclusi è Fineco Pay, la funzionalità proprietaria che consente di inviare o raccogliere denaro tramite WhatsApp o SMS. L’operazione avviene in tempo reale ed è sufficiente conoscere il numero di cellulare.

Gli utenti che apriranno Conto Fineco entro il 30 settembre godranno del primo anno a canone zero. In più, per gli under 30 il canone resta a zero fino al compimento dei trent’anni.