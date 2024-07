Conto online completo con 12 mesi a canone zero grazie a Fineco

FinecoBank, banca diretta multicanale italiana, tra le più solide a livello finanziario, offre un conto online completo di servizi di banking, trading, credit e investimento. Grazie alla promozione in corso, gli utenti che scelgono di aprire il conto Fineco entro il 30 settembre beneficeranno di 12 mesi di canone a zero.

Al termine, gli under 35 continueranno a beneficeranno del canone gratuito fino al compimento dei 35 anni. Invece, tutti gli altri pagheranno 3,95 euro al mese, con la possibilità di azzerare il conto tramite l’accredito dello stipendio o della pensione (oppure entrate superiori a 1.500 euro per almeno tre mesi), un fondo di pensione con versamento annuo superiore a 1.000 euro, 40.000 euro di risparmio gestito, o quattro ordini di trading nel mese.

Uno dei principali punti di forza di Fineco è l’adozione di quattro diverse carte associabili al conto online: una carta di debito, una carta di credito, una carta multifunzione (Gold World) e una carta prepagata. Tra le altre cose, la carta di debito offre acquisti senza commissioni, con un massimale fino a 5.000 euro al mese.

Altri due servizi degni di nota sono i prelievi (e versamenti) senza carta e Fineco Pay. Per quanto riguarda i primi, con il conto corrente online Fineco è possibile prelevare gratis su circuito Bancomat per importi superiori a 99 euro, anche senza carta (è sufficiente il proprio smartphone). Fineco Pay è un altro servizio proprietario che consente di scambiare denaro in tempo reale tramite SMS o WhatsApp, senza conoscere l’IBAN dell’altra persone.

Inoltre, Fineco consente di richiedere prestiti e mutui, creare la propria identità digitale SPID a costo zero grazie alla collaborazione con Namirial, e affidarsi a una rete di consulenti composta da oltre 2.900 professionisti.

Per beneficiare della promozione in corso, collegatevi alla pagina dedicata di Fineco.

