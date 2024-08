Conto online Crédit Agricole: 250€ in Buoni Amazon in regalo per te

Il conto online Crédit Agricole, molto conosciuto nel settore bancario, adesso diventa ancora più conveniente perché consente di ottenere 250€ in Buoni Amazon.

Il conto è anche a canone zero per i primi 9 mesi e include la carta di credito Oro American Express gratuita per il primo anno, oltre alla carta di debito che può essere collegata ai wallet digitali come Apple Pay e Google Pay.

Dopo i primi 9 mesi, il canone è facilmente azzerabile accreditando lo stipendio o la pensione, mantenendo un dossier titoli attivo o semplicemente avendo un patrimonio di almeno 5.000 euro nel conto.

250€ in Buoni Amazon con Crédit Agricole: un’occasione da non perdere

Per avere diritto ai coupon acquisto, devi prima di tutto aprire il conto corrente online Crédit Agricole entro il 5 settembre, inserendo il codice promozionale VISA nell’apposito campo. Dopodiché, sarà necessario sottoscrivere la carta di debito Crédit Agricole Visa e utilizzarla per spese comprese tra 500 e 1.000 euro. Ecco i tuoi primi 100 euro. Gli altri 150 euro sono riscattabili invitando fino a 6 amici ad aprire il conto. Per ogni amico che accetta l’invito, ricevi un buono regalo da 25 euro.

A questo punto, non ti resta che aprire il conto online. Basta seguire la procedura indicata nella pagina dedicata sul sito di Crédit Agricole. La registrazione richiede solo pochi minuti e gli unici documenti necessari sono la carta d’identità valida e la tessera sanitaria nazionale, quindi niente scuse.

Insomma, un’opportunità imperdibile per chiunque voglia approfittare di un’offerta vantaggiosa e guadagnare un po’ di 250€ in Buoni Amazon senza fare praticamente nulla. Che dire, Crédit Agricole sembra voler accendere i fuochi d’artificio sotto il nostro portafoglio, e noi non possiamo che applaudire.