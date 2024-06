Conto online Crédit Agricole: se lo apri ottieni subito la carta di credito

La gestione del denaro in modo intelligente è fondamentale di questi tempi. Il conto online di Crédit Agricole semplifica questa necessità. Oltre alla comodità di avere subito la carta di credito, la banca offre numerosi vantaggi per i nuovi clienti.

Chi apre il conto entro il 30 giugno 2024 non dovrà pagare il canone per i primi nove mesi. Il vantaggio è che anche dopo questo periodo ci sono diversi modi per mantenere il canone a zero, come l’accredito dello stipendio o il patrimonio di almeno 5000 euro. Invece, per i giovani sotto i 35 anni, il canone resta a zero fino al compimento del 35 anno di età.

Carta di credito di Crédit Agricole: strumento potente con vantaggi esclusivi

Aprire il conto di Crédit Agricole è tanto facile quanto acquistare una maglia online. Se usi il codice promo VISA quando apri il conto e attivi la Carta Debit Visa, puoi ricevere fino a 150 euro in buoni regalo Amazon.

Il ventaglio di opzioni include anche carte prepagate e carte di credito compatibili con ApplePay, SamsungPay, GooglePay, Garmin Pay, Fitbit Pay e SwatchPay. Così puoi gestire tutte le tue spese direttamente dal tuo smartphone o smartwatch.

Un consulente dedicato sarà al tuo servizio, disponibile sia in filiale che a distanza. Se non vuoi nemmeno muovere un dito, l’app e l’Home Banking offrono una gamma di servizi sorprendenti. Puoi fissare appuntamenti, richiedere prodotti, ottenere quotazioni e gestire le tue spese in tempo reale senza alzarti dal divano.

La sicurezza è affidata al servizio 3D Secure, che protegge ogni transazione online con un codice personale. Inoltre, con l’app di Crédit Agricole puoi monitorare ogni singolo movimento, mettere in pausa la tua Carta Debit Visa o bloccarla in casi di emergenza. Infine, la carta di credito, che ti offre davvero tanti questi vantaggi.