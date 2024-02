Conto online GRATIS con 150€ in Buoni Amazon: l'offerta da non perdere di Crédit Agricole

Vuoi un conto corrente online GRATIS? Non dannarti a cercare, perché abbiamo la soluzione: Crédit Agricole. L’offerta complessiva dell’istituto bancario è arricchita dalla possibilità di ottenere fino a 150€ in Buoni Amazon.

Questa promozione davvero esclusiva ha validità fino al 29 febbraio 2024. Sei di fronte a un’occasione da non perdere se desideri convenienza e vantaggi aggiuntivi.

D’altronde, parliamo di Crédit Agricole, uno dei gruppi bancari più affidabili in Italia. Se non sei ancora convinto, ti diciamo che, oltre al conto corrente, hai la possibilità di accedere a un conto deposito con tasso di interesse del 4% annuo lordo su un investimento vincolato per 9 mensilità.

Come ottenere i Buoni Amazon con Crédit Agricole

Come dicevamo, hai tempo fino al 29 febbraio 2024 per accedere a tutti questi vantaggi. Ricordati di utilizzare il codice “VISA”.

Per ottenere i Buoni Amazon, devi sottoscrivere la carta di debito VISA e utilizzarla per pagamenti tramite POS, wallet digitali o acquisti online. Il primo buono da 50€ lo ottiene se spendi tra i 500 ai 999 euro, mentre i restanti 100€ soltanto se la tua spesa complessiva ammonta ad almeno 1000 euro.

Hai anche a disposizione l’app di Crédit Agricole, da cui puoi monitorare in tempo reale le tue spese, in modo da controllare completamente le transazioni finanziarie.

Per quanto riguarda la carta di debito VISA, è gratuita per due anni e offre opzioni di sicurezza elevate, come la possibilità di bloccarla direttamente se la smarrisci o ti viene rubata.

Inoltre, con il 3D Secure Code potrai acquistare online in sicurezza utilizzando un codice personale. Puoi anche collegare la carta con servizi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Non lasciarti sfuggire questa grande opportunità. Apri il conto prima possibile: devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto!

