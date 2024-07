Conto online gratuito per gli under 30: Conto Corrente Arancio Più

Trovare un conto online gratuito per gli under 30 è spesso complicato. Fortunatamente, la soluzione a misura di giovane c’è: il Conto Corrente Arancio Più di ING. Questo conto, pensato appositamente per chi ha meno di 30 anni, offre vantaggi di ogni tipo.

La lista comprende prelievi senza commissioni in Italia e in Europa, zero costi di gestione mensile e una carta di credito gratuita. Basta presentare la richiesta attraverso il sito ufficiale per iniziare la procedura di apertura conto.

Conto online gratuito per gli under 30, con carta di credito per ogni necessità

Conto Corrente Arancio Più non si accontenta di offrire solo il canone zero, ma include anche una vasta gamma di carte per ogni necessità. La carta di credito Mastercard Gold, ad esempio, offre limiti di spesa personalizzabili e l’opzione Pagoflex per dilazionare i pagamenti. Se il vostro sogno è saltare la fila in aeroporto, la funzione Mastercard Fast track vi permetterà di farlo.

Non solo: la carta di debito Mastercard consente prelievi gratuiti in Italia e in Europa ed è compatibile con Apple Pay e Google Pay. Per le spese online c’è la carta prepagata virtuale Mastercard, che può essere ricaricata facilmente tramite app. Così gli acquisti online non sono solo facili, ma anche sicuri.

Per godere delle vantaggiose condizioni di questo conto, è necessario accreditare lo stipendio o la pensione. In alternativa, si può ottenere lo stesso trattamento con una entrata mensile costante di almeno 1.000 euro.

Per rendere la proposta ancora più interessante, fino al 9 settembre utilizzando il codice ING2024 e richiedendo la carta di debito Mastercard, si possono ricevere due Buoni Amazon del valore complessivo di 100 euro. Un’offerta che aggiunge ancora più valore a questo già ricco conto online gratuito per gli under 30.