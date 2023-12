Conto online senza canone e senza spese? Scegli ora SelfyConto

Avere un conto online, al giorno d’oggi, è un’enorme comodità.

Rispetto al classico conto corrente, questo permette di gestire il proprio denaro senza sforzo e senza perdite di tempo, semplicemente con pochi e semplici tocchi sul display dello smartphone.

Ciò però non significa che tutte le piattaforme offrano servizi davvero validi, anzi. In molti casi, i conti online hanno canoni e costi nascosti che li rendono, sul medio-lungo termine, un’enorme e inutile spesa per il correntista.

Tutto si complica ulteriormente se poi parliamo di affidabilità. Per evitare spiacevoli sorprese, infatti, affidarsi a istituti bancari con sede dall’altra parte del mondo e di cui si conosce poco o nulla è una mossa tutt’altro che saggia.

Per fortuna, nel contesto italiano abbiamo una piattaforma che abbina l’affidabilità di un istituto come Banca Mediolanum a tutti i vantaggi legati ai conti digitali.

Stiamo parlando di SelfyConto, un servizio disponibile senza canone e senza spese.

Cosa può offrirti SelfyConto?

La piattaforma di cui stiamo parlando offre ai propri clienti un canone di tenuta gratuito il primo anno. Non solo: per gli under 30 non vi è alcun tipo di canone da pagare.

La carta di debito abbinata a SelfyConto è gratuita, con funzioni che la rendono comoda e sicura. Non solo: questa è realizzata in PVC riciclato al 100%, a dimostrazione di come Banca Mediolanum contribuisce a tutelare l’ambiente.

Per quanto riguarda i prelievi poi, la suddetta carta non ha particolari costi: il correntista, infatti, può prelevare contante all’interno dell’area Euro senza limiti o spese nascoste.

Infine, va tenuto conto che la maggior parte di operazioni bancarie effettuate con SelfyConto sono gratuite. Stiamo parlando di:

bonifici

addebiti utenze

F23

F24

MAV

RAV

ricariche telefoniche

L’app mobile Mediolanum, poi, permette a chiunque di gestire in libertà il proprio denaro, con tutti i vantaggi di un conto digitale e, al contempo, con tutta la sicurezza garantita da un istituto solido e conosciuto in tutto il mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.