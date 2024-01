Conto Revolut Premium: scopri i vantaggi da provare gratis per 3 mesi

Revolut Premium offre un’esperienza bancaria completa e ricca di servizi, dimostrando che scegliere un conto online non significa rinunciare alla qualità.

Questa versione avanzata del conto corrente di Revolut ha un canone mensile di 7,99 euro e fornisce una serie di vantaggi notevoli.

I vantaggi principali del conto Revolut Premium

Uno dei punti di forza è la carta Premium personalizzata, che aggiunge un tocco di esclusività all’esperienza finanziaria.

Ma i benefici non si fermano qui: con la possibilità di effettuare prelievi senza commissioni fino a 400 euro al mese, gli utenti godono di una flessibilità finanziaria senza paragoni.

Il conto Premium offre anche accesso a 2 conti Revolut per Under 18, rendendo questa opzione ideale per le famiglie.

Inoltre, i titolari di conto possono beneficiare di un cashback fino al 5% sugli alloggi, coperture assicurative complete e cambio valuta senza costi aggiuntivi durante i giorni lavorativi.

Una prospettiva ancora più allettante si apre per i nuovi clienti, che ora possono sperimentare i vantaggi del Conto Revolut Premium gratuitamente per 3 mesi.

Al termine di questo periodo di prova, possono decidere se continuare con questa opzione o esplorare altre offerte di Revolut, come il piano Standard con canone zero.

Per attivare questa offerta esclusiva, basta visitare il sito ufficiale di Revolut tramite il link qui di sotto:

Revolut Premium offre un conto online con un canone mensile di 7,99 euro, garantendo un’operatività completa online e una carta di pagamento personalizzabile.

Con prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese, bonifici senza costi e sconti sulle commissioni internazionali, i clienti Premium godono di un’esperienza finanziaria senza confronti. Approfitta ora dell’offerta di 3 mesi gratuiti e scopri il futuro dell’online banking con Revolut Premium.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione