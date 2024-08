Conto vantaggioso: la proposta di ING con buoni Amazon è imbattibile

ING cambia le carte in tavola nel settore bancario italiano con una novità interessante: Conto Corrente Arancio Più. Questo conto vantaggioso, infatti, offre ai nuovi clienti diversi vantaggi, tra cui buoni Amazon da 100 euro.

Tra i punti di forza, il canone facilmente azzerabile, prelievi e bonifici istantanei gratuiti e persino una carta di credito immediata. In altre parole, un’offerta che fa della convenienza il suo cavallo di battaglia.

Conto vantaggioso con buoni Amazon: i vantaggi di Conto Corrente Arancio Più

Come anticipato, Conto Corrente Arancio Più consente di ottenere buoni Amazon. Come? Semplice: basta aprire il conto, inserendo il codice promozionale ING2024, e richiedere la carta di debito entro il 9 settembre. Una volta attivato tutto, effettuare una spesa totale di almeno 500 euro con la carta di debito entro il 29 novembre. Fatto ciò, avrai i tuoi buoni Amazon.

ING offre tutte le informazioni necessarie per aderire alla promozione sul proprio sito ufficiale. Non solo: l’apertura del conto permette di dire addio per sempre ai 5 euro di canone mensile, a patto di accreditare stipendio o pensione, o di avere entrate mensili di almeno 1.000 euro.

I vantaggi non finiscono qui. Parliamo di prelievi gratuiti in tutta l’area euro, bonifici istantanei senza spese e la carta di credito con un plafond di 1.500 euro, con possibilità di rateizzare le spese.

Ricorda, il codice da utilizzare è ING2024 e la tua carta di debito deve essere usata per una spesa totale di almeno 500 euro entro il 29 novembre per ottenere i tuoi buoni. Non perdere questa occasione unica: il conto vantaggioso di ING ti consente di risparmiare sulle spese, di massimizzare la gestione del denaro e, soprattutto, di ottenere buoni Amazon dal valore di 100 euro.