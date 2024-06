Conto a zero spese, carta di credito a 1€/mese e molto altro con Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum si conferma come una delle migliori opzioni per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. Si tratta di un conto a canone zero per un anno (sempre azzerato per gli under 30, invece di 3,75 euro al mese) che include anche la carta di debito con prelievi gratis e bonifici gratis. Chi sceglie questo conto, inoltre, può richiedere la carta di credito di Mediolanum con un costo di 1 euro al mese e un plafond di 1.500 euro.

Con la promozione “porta un amico”, inoltre, è possibile ricevere prodotti Apple in regalo come Apple Watch SE (portando due amici), iPad 10 (portando tre amici) e iPhone 15 (portando cinque amici). Per aprire il conto corrente basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile tramite il box riportato qui di sotto. L’apertura può avvenire anche tramite SPID, in modo da velocizzare la procedura.

SelfyConto di Banca Mediolanum: cosa prevede la promo

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto con le seguenti caratteristiche:

canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per i clienti Under 30

(invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per i clienti Under 30 carta di debito gratuita e con prelievi gratis in tutta l’area euro

in tutta l’area euro bonifici gratis

carta di credito richiedibile a 1 euro al mese , con plafond di 1.500 euro

richiedibile a , con plafond di 1.500 euro le carte possono essere utilizzate anche con i wallet digitali

Con la promozione “porta un amico” è possibile ottenere prodotti Apple in regalo. Il prodotto offerto dipende dal numero di utenti invitati che aprono un conto con Banca Mediolanum. Con due amici, ad esempio, è possibile ricevere Apple Watch SE, con tre amici si riceverà iPad e con 5 amici sarà possibile ricevere iPhone 15.

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto. L’apertura può avvenire tramite SPID.