Controller Dual Sense per PS5 + EA FC 24, super prezzo Amazon

Amazon è il luogo adatto per acquistare qualsiasi tipo di oggetto, soprattutto quando si tratta di elettronica. A tal proposito, oltre a smartphone, computer e quant’altro, ci sono svariati prodotti che possono stimolare la voglia di acquisto degli utenti, come ad esempio quelli legati al mondo dei videogiochi. Oggi un controller Dual Sense per PS5 è in sconto e porta con sé anche un gioco.

In accoppiata infatti ecco il simulatore di calcio più famoso del momento, ovvero FC 24, prodotto da EA Sports. Chi magari possiede già una PlayStation e vuole avere l’opportunità di giocare giocare in due, potrà effettuare questo acquisto, avendo anche il gioco più acquistato del momento.

Oggi con un piccolo sconto Amazon rende la spesa molto più semplice per gli interessati, siccome c’è il 9% in meno. Bisogna pensare che il prezzo iniziale era di 119,99 €, mentre oggi è di soli 89,99 € con due anni di garanzia.

Il controller per PS5 arriva EA FC 24 in promo

In molti non credevano di trovare uno sconto così interessante su Amazon per quanto riguarda il mondo PlayStation ed invece eccolo qui. In bundle arrivano un controller e un gioco, più precisamente il Dual Sense di colore bianco con EA FC 24.

L’opportunità quindi è davvero di quelle più ghiotte, siccome si tratta del joystick più amato in assoluto e del gioco più giocato del momento.

Gli utenti interessati che vogliono portare a casa un’accoppiata del genere, potranno approfittare oggi. La spedizione è prevista entro domani 17 novembre, con uno sconto che consiste nel 9% per un prezzo totale di 89,99 €. Qualora dovesse esserci qualche problema, ricordiamo che il gioco e il controller saranno restituibili fino al 31 gennaio 2024. Ci sono inoltre anche due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.