Il controller per PlayStation 5, il DualSense, è tra i più acquistati al momento su Amazon per via dell’ottimo sconto del 20% che porta il prezzo finale a soli 55,90 euro, spedizione compresa. Ed è un’ottima notizia per tutti gli appassionati di videogiochi, perché la periferica può essere utilizzata anche con PC Windows, Mac, iPhone, iPad e smartphone e tablet Android.

Non c’è miglior controller del DualSense: perfetto per PlayStation 5 e non solo

Quando abbinato a PlayStation 5, il controller DualSense è uno spettacolo per l’esperienza di gioco, ora più immersiva e coinvolgente.

È dotato di un sistema di feedback aptico di ultimissima generazione che fornisce sensazioni tattili realistiche e precise in risposta alle azioni di gioco. Esplosioni, colpi di arma da fuoco e persino la consistenza di diverse superfici possono essere percepite distintamente attraverso il controller, aumentando il realismo e l’immersione nel gioco.

I grilletti adattivi, invece, offrono una resistenza variabile in base al contesto di gioco. Ad esempio, si può avvertire una resistenza crescente quando si tenta di tirare indietro la corda di un arco.

Il DualSense include un microfono integrato di alta qualità che permette di comunicare facilmente con altri giocatori online senza la necessità di utilizzare un auricolare. Inoltre, è presente un altoparlante che diffonde effetti sonori e dialoghi di gioco, contribuendo a creare un’atmosfera più coinvolgente.

Anche il touchpad è stato aggiornato e ora è più ampio e offre una maggiore precisione e reattività rispetto al suo predecessore. Può essere utilizzato per controllare il cursore sullo schermo, navigare nei menu e interagire con alcuni giochi in modo innovativo.

Come già anticipato, oggi lo sconto è del 20% sul DualSense e per ottenerlo non devi inserire alcun codice o spuntare alcuna casella. Devi semplicemente aggiungere il prodotto al carrello e completare l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.