Controller PlayStation 5 Sony DualSense Black Navy al 27% su Amazon

Gli amanti del gioco possono certamente trovare utile l’offerta che oggi diventa disponibile su Amazon. Stiamo parlando di quella che riguarda il controller per PlayStation 5, il DualSense nella colorazione Black Navy.

È arrivato un ottimo sconto proprio in queste ore, ovvero quello del 27% che porta il prezzo del pad a soli 84,99 €. A questo c’è da aggiungere il costo di spedizione di 11,91 € essendo il prodotto venduto da un venditore di terze parti.

Il controller per PlayStation 5 più bello è questo, ecco il DualSense Black Navy

Per quanto riguarda le specifiche di questo controller, c’è veramente poco da dire in quanto è praticamente uguale al solito. Riesce a fornire un’esperienza di gioco superiore grazie alle sue caratteristiche, tra cui i galletti adattivi. Oltre a questo, a fornire un ottimo impatto è il feedback aptico di cui è dotato, per far sentire al meglio l’esperienza di gioco.

Anche l’ergonomia è davvero eccezionale, soprattutto quando si affronteranno sessioni molto lunghe. Non ci si stancherà mai di tenerlo in mano.

Qualcuno potrebbe interrogarsi sul prezzo molto elevato di questo controller da gioco, ma il discorso è molto semplice: ce ne sono davvero pochi. Si tratta di un prodotto molto raro, che difficilmente diventa disponibile su Amazon. In realtà anche su tutti gli altri siti e-commerce è difficile da trovare ed è per questo motivo che oggi, compreso di spedizione, ha un costo così alto.

Allo stesso tempo influisce in maniera sensibile il 27% di sconto che abbassa il costo di base ad 84,99 €. Acquisti ci saranno da aggiungere 11,91 € di spedizione siccome si tratta di un prodotto gestito da un venditore di terze parti. La garanzia è di un anno e sarà a casa vostra entro la prossima settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.