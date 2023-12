Tutti o quasi hanno in casa un telefono cordless, molto comodo da utilizzare per via della sua natura “senza fili”. Ma in quanti hanno un top di gamma del settore come il Gigaset Premium 100? Il dispositivo con display a colori oggi è scontato del 44% su Amazon e costa solo 49,99€, spedizione compresa.

E potresti anche valutarne l’acquisto come regalo di Natale, perché la consegna – in queste ore – è garantita prima del 25 dicembre.

Il cordless Gigaset Premium 100 è quasi a metà prezzo su Amazon: arriva prima di Natale!

Il Gigaset Premium 100 è un telefono cordless di fascia alta progettato per offrire un’esperienza telefonica ricca di funzionalità e di alta qualità. Il dispositivo è caratterizzato da un design moderno, con una finitura lucida e un rivestimento antigraffio.

Il display a colori da 3,5 pollici è ampio e luminoso, rendendo facile la lettura delle chiamate in arrivo, delle funzioni del menu e delle informazioni sul telefono. Il telefono ha una rubrica da 500 contatti, che può essere sincronizzata con il computer tramite USB. Ha anche una funzione di chiamata rapida per i contatti più importanti.

In termini di funzioni, troviamo:

Chiamate in vivavoce

Chiamate in conferenza

Blocco delle chiamate

Filtro delle chiamate

Funzione di segreteria telefonica

Supporto per VoIP

Portata fino a 50 metri

Il cordless di Gigaset è bello da vedere (con il suo display ampio e luminoso) ma soprattutto offre tante funzioni utili. È un’ottima scelta per chi cerca un telefono di alta qualità per la casa o l’ufficio, e – con lo sconto odierno del 44% – è perfetto anche come regalo di Natale.

