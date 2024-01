Nuovo minimo storico per uno dei migliori mouse da gaming ora sul mercato. Il Corsair Katar Elite è una periferica wireless ultra-leggera, super resistente e incredibilmente precisa. È l’ideale dunque per le sessioni di gaming più intense, ma anche per la produttività, dove la precisione è sempre richiesta.

Trattandosi di un dispositivo di fascia alta, il costo è abbastanza alto (oltre 90 euro), ma grazie allo sconto immediato del 35% oggi si può concludere l’affare a 59,99 euro, spedizione compresa.

Tra i migliori della sua categoria, il mouse da gaming Bluetooth di Corsair è scontato del 35%

Il CORSAIR KATAR ELITE è un mouse wireless da gaming caratterizzato da un design simmetrico, compatto e leggero, che lo rende ideale per qualsiasi tipo di impugnatura. È dotato di un sensore ottico MARKSMAN da 26.000 DPI, che offre un’accuratezza e una precisione elevate: fino a 50 G di accelerazione e a 650 di velocità di tracciamento.

Il mouse è dotato di sei pulsanti programmabili, che possono essere assegnati a qualsiasi funzione tramite il software iCUE di Corsair. I pulsanti sono dotati di switch Omron, che offrono una durata di 60 milioni di clic, e sfruttano la tecnologia QuickStrike. Si tratta di un sistema caricato a molla che vanta un gap nullo tra pulsanti principali e i sopracitati switch meccanici Omron.

Come già sottolineato, il Katar Elite è un mouse wireless e si connette al computer (Windows o macOS) tramite il dongle USB wireless incluso o la connessione cablata. La periferica è dotata batteria integrata, che offre in media fino a 60 ore di autonomia con una singola carica.

C’è da segnalare infine la compatibilità con il software iCUE, che consente di personalizzare le impostazioni del mouse. Il software consente di regolare la sensibilità del sensore, assegnare funzioni ai pulsanti e anche creare profili personalizzati.

