Cos'è Meshnet e perché dovresti usarlo per giocare online con i tuoi amici

Una delle modalità di gioco preferite da utenti legati tra loro da un sentimento di amicizia è il gaming su rete locale (LAN), poiché permette loro di giocare partite private in multiplayer al massimo della velocità. E se da un lato la compatibilità con i videogiochi non è un problema, lo è invece la configurazione delle sessioni LAN in rete, un’operazione non proprio alla portata di tutti (per usare un eufemismo).

Grazie a NordVPN, punto di riferimento del settore VPN, e alla tecnologia Meshnet integrata, le cose sono però destinate a cambiare in fretta (e in positivo). Si tratta infatti di una funzionalità che consente di giocare in multiplayer su LAN senza più dover effettuare difficili configurazioni, ma in tutta semplicità.

I vantaggi di Meshnet per gli appassionati di gaming

La tecnologia Meshnet integrata nel servizio di NordVPN permette di accedere in totale sicurezza ad altri dispositivi, funzionando come una vera rete LAN sicura. Una soluzione ideale dunque per le collaborazioni di lavoro attive, la condivisione di file e le sessioni di gaming in modalità multiplayer.

Non è un caso che NordVPN sia considerata una delle VPN per il gaming più avanzate del settore. Merito degli oltre 5.900 server ultraveloci in più di 60 diverse nazioni, oltre che della possibilità di aggirare le limitazioni di larghezza di banda sul gaming da parte del proprio provider di rete.

In concreto, Meshnet consente di giocare insieme ai propri amici con una connessione Internet più veloce, una minore latenza e la stessa sicurezza offerta da un server VPN.

Oggi NordVPN è in offerta a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€ per i primi 2 anni, con 3 mesi extra in regalo. Tutto questo grazie alla promozione Black Friday, che prevede sconti fino al 65%.

