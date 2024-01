Costa la metà il mini PC con processore i9, Amazon lo REGALA

Avete mai pensato di acquistare uno tra i tanti mini PC disponibili su Amazon? Oggi siete fortunati, siccome è disponibile la variante più potente in assoluto, quella con processore i9.

Grazie al coupon sconto del 50%, il prezzo passa da 949 € a soli 474,50 € con due anni di garanzia e spedizione veloce.

Il mini PC con i9 e 16 GB di RAM è potentissimo e conveniente

Non c’è bisogno di guardare altro che l’estetica e le specifiche tecniche, visto che la qualità è assicurata da tutti gli utenti che hanno già acquistato questo mini PC. Il prodotto si presenta innanzitutto con un design ridotto rispetto ai computer desktop tradizionali ed è già questo un grande vantaggio per chi vuole risparmiare spazio non lesinando in termini di potenza.

All’interno del computer troviamo prima di tutto un processore Intel Core i9-11900H con di fianco ben 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. La potenza e la fluidità sono dunque garantite al massimo, anche grazie alla presenza di un sistema di raffreddamento a due ventole. Si tratta quindi di un prodotto prodotto anche adatto al gaming.

Sembra impossibile avere a che fare con un prodotto così performante per un prezzo così basso, eppure eccolo qui. Il mini PC di Mighty è di nuovo disponibile su Amazon con tutte le sue specifiche top, tra cui il chip interno, la memoria e l’estetica. Tutto ciò non fa altro che incentivare ancora di più gli utenti, che potranno risparmiare spazio avendo a disposizione una potenza inaudita.

Sfruttando il coupon del 50% presente nella pagina di acquisto di Amazon, il prezzo passerà da 949 € a 474,50 €. Saranno due gli anni di garanzia e saranno 24 le ore utili per riceverlo a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.