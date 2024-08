Costo attivazione gratis soltanto per oggi con Vodafone Fibra

Vodafone ha deciso di far felici i gamer con un’offerta direttamente online: costo attivazione gratis. Quindi, ignorarla è impossibile, soprattutto da chi cerca da tempo una connessione ultra veloce e stabile.

Costo attivazione gratis per il piano Vodafone Internet Unlimited

Entriamo nei dettagli di questa offerta. Il piano coinvolto è Vodafone Internet Unlimited. Si tratta di una connessione in fibra ottica che tocca i 2,5 Gigabit al secondo.

Quanto costa? Soltanto 25,90 euro al mese. Non solo risparmi 2 euro rispetto al prezzo normale, ma avrai in cambio delle performance da urlo. Il vero affare, però, sta nell’assenza di costi. Infatti, se sottoscrivi l’offerta online, i 39,90 euro non li paghi. Hai tempo fino ad oggi, però, perché domani 1° settembre 2024 è già tardi.

Hai una casa piuttosto grande? Nessun problema. Per far arrivare il segnale Wi-Fi ovunque, puoi richiedere il Wi-Fi 6 Extender. Questo piccolo dispositivo porta il segnale fino a 200 metri quadrati. Anche dal tuo balcone, la connessione sarà sempre perfetta.

Per attivare l’offerta ti serviranno solo alcune cose: carta d’identità, codice fiscale e codice di migrazione se vuoi mantenere il tuo vecchio numero.

Il vero potere di questa offerta risiede nella qualità della connessione. La fibra Vodafone garantisce velocità e stabilità. Non ci saranno più quei fastidiosi lag o buffering: perfino i giochi più famelici di banda larga scorreranno lisci come l’olio.

Vodafone Internet Unlimited, insomma, è l’occasione che stavi aspettando. Rappresenta la perfetta unione di velocità, stabilità e convenienza. Se vuoi avvalerti del costo attivazione gratis, devi sottoscrivere l’offerta oggi 31 agosto 2024 entro mezzanotte. Non lasciarti scappare l’opportunità di risparmiare 39,99 euro.