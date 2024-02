COUPON da 110 € per questo PC portatile da 15,6", il prezzo è STRACCIATO

L’offerta di oggi su Amazon vede protagonista il celebre computer portatile Teclast F16 Plus. Il prodotto torna in sconto con una delle migliori offerte di sempre.

Basta applicare il coupon da 110 € per vedere il prezzo crollare a soli 260,49 €, praticamente un regalo da parte del famosissimo sito e-commerce.

Il computer portatile migliore del momento: ha 512 GB di SSD

L’occhio vuole la sua parte e questo computer portatile di Teclast gliela concede eccome. Esteticamente si dimostra veramente bello, grazie al suo spessore minimo e al suo design interno che vede un display molto ampio e con cornici ridotte all’osso. Parliamo di un pannello da 15,6″ di ampiezza che garantisce ottime prestazioni e una risoluzione in full HD.

È l’ideale per guardare film, serie TV ma anche per lavorare non tralasciando alcun dettaglio. L’F16 Plus ha 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna SSD e un processore Intel N4120: e questo l’insieme perfetto per non precludersi alcuna possibilità. Ad oggi è davvero difficile trovare anche un MacBook Air di Apple che abbia più di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Riguardo alla connessione, si può usare il Wi-Fi Dual-Band e c’è anche il Bluetooth 4.2.

Le conclusioni sono molto semplici da trarre: questo è il computer portatile perfetto per tutti, anche per chi ha esigenze particolari. Teclast ha realizzato un gran dispositivo, che non ha nulla da recriminare rispetto agli altri, essendo provvisto di un’ottima estetica, di un grande hardware e soprattutto di un prezzo invidiabile.

Il PC portatile F16 Plus, visto e rivisto tra i tanti prodotti lanciati in sconto da Amazon, oggi si supera con un’offerta a tempo. Bastano infatti solo 260,49 € per portarlo a casa. Lo sconto del 5% applicato con l’offerta a tempo e il conseguente coupon da 110 €, abbassano nettamente il prezzo di base. Sarà a casa vostra in un massimo di cinque giorni e con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.