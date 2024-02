Coupon ESCLUSIVO per il mini PC con Ryzen 5, crolla il prezzo su Amazon

Il mini PC che tutti desiderano è su Amazon in sconto. È potentissimo ma anche molto bello esteticamente, un vero pezzo di design da posizionare sulla scrivania.

Grazie ad un’offerta a tempo con sconto del 5% e ad un coupon da 57 €, il prezzo scende a soli 359 € con due anni di garanzia inclusi.

Il mini PC da acquistare per risparmiare spazio ed avere una potenza incredibile

È sorprendente vedere come in un computer desktop così piccolo si nascondono delle caratteristiche tecniche così rilevanti. Il prodotto oggi in sconto su Amazon è molto bello da vedere grazie alla sua estetica compatta e ben rifinita; sembra infatti una piccola scatoletta dal design premium che appaga anche solo a guardarla.

Una volta sfruttato al massimo, il mini PC produce prestazioni da vero top soprattutto grazie al processore di ultima generazione Ryzen 5 Pro 5675U. Ad aiutare in maniera netta ci pensano ben 32 GB di RAM e 512 GB di SSD che rendono il computer velocissimo, una vera scheggia.

Nessun problema per la connettività visto che ci sono tutte le porte di connessione, tra cui due USB ad alta velocità tradizionali ed anche una USB-C. Ci sono poi anche altre due USB normali, l’entrata HDMI doppia e l’entrata Gigabit Ethernet. È questo dunque un altro punto di forza per cui acquistare il prodotto prodotto: l’estrema versatilità.

Se vi state chiedendo perché comprare questo mini PC, le caratteristiche tecniche parlano da sole. Trovare una combinazione di specifiche di questo genere ad un prezzo così basso è veramente impossibile.

Tutti gli utenti che vogliono procedere all’acquisto possono sfruttare oggi un’occasione più unica che rara: c’è un’offerta a tempo con il 5% di sconto sommata ad un coupon da 57 €. Applicando entrambe le soluzioni, di cui la prima in automatico, il prezzo scende a soli 359 €. Il mini PC sarà a casa vostra con una spedizione in due giorni gratis e con due anni di garanzia.

