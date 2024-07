Crea e metti online il tuo sito Web con Hostinger grazie all'intelligenza artficiale

Sono tanti gli appassionati di Web che vorrebbero creare un proprio sito, ma sono pochi coloro i quali lo fanno realmente. Il motivo principale è l’idea che costruire un sito Web professionale e metterlo online richieda competenze fuori dalla portata di molti, che serva essere Webmaster esperti o comunque conoscere qualche linguaggio di programmazione. Niente di tutto questo è vero nella realtà. Infatti, creare un sito Web con Hostinger e metterlo online è alla portata di tutti, anche di chi si sta avvicinando per la prima volta a questo mondo. Il “segreto” di Hostinger è la sua tecnologia di Website builder basata sull’IA. L’intelligenza artificiale avanzata consente anche ai clienti senza competenze tecniche specifiche di mettere online il proprio sito in pochi minuti, il tutto ad un prezzo davvero basso che include perfino il nome di dominio gratuito!

Crea il tuo sito con Website builder AI di Hostinger a prezzo scontato

L’offerta di Hostinger disponibile ancora per poche ore consente di accedere agli strumenti di website builder e a molto altro ad un prezzo scontato fino al 75%. Scegliere Hostinger per costruire il proprio sito e per metterlo online costa appena 2,99 euro al mese e 3 mesi sono gratis per piani da 48 mesi. Inoltre è prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Hostinger include nel pacchetto di servizi il già citato dominio gratuito, le email gratuite, l’editor drag and drop, ben 150 template tra cui scegliere, il supporto attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e tutta una serie di strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Entrando in dettaglio delle soluzioni AI troviamo le tecnologie AI Website builder, AI generatore d’immagini, AI Writer, AI generatore di blog, AI heatmap e gli strumenti SEO AI che ottimizzano il posizionamento del sito sui principali motori di ricerca.

L’utente deve solo scegliere il tipo di sito Web desiderato e descrivere semplicemente ciò di cui hai bisogno. Sarà l’intelligenza artificiale a creare un sito Web personalizzato con immagini pertinenti e contenuti in linea con quanto richiesto. Una volta raggiunto l’obiettivo voluto, si potrà passare alla pubblicazione e il sito sarà online pronto ad attirare gli internauti.