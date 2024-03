Crea il tuo sito con WordPress: corso Domestika in offerta a 6,99€

Vuoi lanciare il tuo sito con WordPress ma la programmazione ti sta bloccando da tempo? Non temere, Domestika ha la soluzione perfetta per te: il corso online “Creazione di un sito professionale con WordPress”, ora disponibile a un prezzo esclusivo di 6,99 euro invece di 59,99 euro, con uno sconto eccezionale dell’88%.

Sotto la guida di Ignacio Cruz, un maestro dello sviluppo web, scoprirai come dare vita a piattaforma web dall’aspetto professionale e dalle funzioni avanzate, senza necessità di competenze tecniche pregresse.

Attraverso 35 lezioni, che sommano a 5 ore e 33 minuti di apprendimento, e con l’ausilio di 25 risorse complementari, Ignacio ti accompagnerà passo dopo passo nella costruzione del tuo sito.

Domestika: i dettagli del corso per creare il tuo sito con WordPress

Con il corso di Domestika, imparerai a navigare con disinvoltura nel pannello di amministrazione di WordPress e a creare contenuti che catturano l’attenzione.

Il corso si addentra anche in argomenti più sofisticati, come la scelta di un tema grafico che si adatti perfettamente alla tua visione e l’installazione di plugin essenziali per assicurare al tuo sito stabilità e velocità, oltre a funzioni su misura.

Se non hai mai toccato una riga di HTML o CSS, non preoccuparti: il corso è stato pensato anche per chi non sa nulla di programmazione. Avrai bisogno solo di un computer, un editor di testi e una connessione a internet per iniziare.

Uno dei maggiori vantaggi di questo corso è la possibilità di seguirlo online. Puoi decidere di iniziare in qualsiasi momento, procedere secondo i tuoi tempi e ripassare i moduli che più ti interessano. Se vuoi esplorare le funzionalità avanzate di WordPress senza scrivere codice, questo corso fa al caso tuo. Che tu sia un neofita o un utente esperto, troverai nuove tecniche e strumenti per migliorare il tuo sito.

E tutto questo a un prezzo imbattibile di 6,99 euro, con accesso illimitato a vita e la possibilità di fruire del corso anche tramite l’app Domestika. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di imparare a creare il tuo sito con WordPress!