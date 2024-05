Credem Link: conto gratuito con deposito al 4%

Esistono possibilità di aprire un conto gratuito con deposito al 4%? Con Credem Link è possibile! Questo conto corrente, infatti, non solo è privo di canone di tenuta conto per il primo anno, ma mette a disposizione anche alla possibilità di ottenere un interessante rendimento sui depositi. Tramite la procedura di richiesta online, semplice e veloce, per diventare titolare ti bastano pochi minuti, con accesso garantito sia da computer che tramite app per smartphone.

Ottieni di più dal tuo denaro: conto gratuito con deposito al 4%

Il conto Credem Link offre anche la Credemcard Internazionale MasterCard, opzionale, che ti permette di effettuare operazioni ovunque nel mondo. In alternativa, esiste un’opzione completamente gratuita con la carta Credemcard Bancomat, ideale per pagare in Italia. Queste carte aumentano ulteriormente la flessibilità e la comodità d’uso del conto.

Se, invece, vuoi investire il tuo denaro, è disponibile il Conto Deposito Più. Depositando minimo 5000€, otterrai un interesse annuo lordo del 4% per sei mesi. I tuoi risparmi ne gioveranno sicuramente.

Gestire quotidianamente il conto è facile grazie alle funzionalità di homebanking e app mobile. Operazioni come bonifici, pagamenti di bollettini con QR Code e pagamenti F24 vengono portate a termine con pochi clic. Particolarmente efficiente è il servizio di supporto clienti, con consulenti esperti pronti a fornirti assistenza personalizzata e soluzioni trasparenti per ogni tua esigenza.

In termini di sicurezza, Credem Link si distingue per l’applicazione Mr.Pin, che garantisce la validazione sicura delle operazioni online. Inoltre, il servizio Mybox ti consente di ricevere tutta la documentazione che vuoi in formato digitale, eliminando quindi l’uso di carta.

Insomma, il conto gratuito con deposito al 4% Credem Link è la scelta migliore per ottimizzare la gestione del tuo denaro senza rinunciare e farlo crescere.