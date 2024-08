Credem Link: conto online con carta di credito e fino a 250€ di Buoni Amazon

I risparmiatori italiani hanno una nuova tentazione: il conto online con carta di credito Credem Link. Questo prodotto bancario di punta della famiglia Credem offre condizioni davvero interessanti. Il canone zero, senza requisiti da rispettare, e la possibilità di assistenza in filiale, rendono la tentazione ancora più intensa. Il tutto è corredato dalla comodità della carta di debito inclusa e, per chi lo desidera, della carta di credito Ego Classic. Ovviamente ha un costo, che è di 39 euro l’anno, azzerabile però se vengono raggiunti i 6.000 euro di spesa annua.

Tutto questo è stato reso ancora più appetibile con una grande opportunità per i nuovi clienti Credem: fino a 250 euro di Buoni Amazon semplicemente invitando amici. Per ogni amico che si unisce alla famiglia Credem, chi l’ha invitato riceverà un buono di 25 euro, fino a un massimo di 10 amici.

Le caratteristiche principali del conto online con carta di credito Credem Link

Credem Link è un vero toccasana nel mare delle offerte bancarie. Ecco le sue caratteristiche:

Canone zero : non ci sono costi di gestione del conto, quindi si può dire addio alle spese inutili.

: non ci sono costi di gestione del conto, quindi si può dire addio alle spese inutili. Carta di debito : è disponibile in versione nazionale o internazionale. Per chi opta per la versione internazionale, il canone sarà azzerato per un anno e poi costerà solo 1,5 euro al mese.

: è disponibile in versione nazionale o internazionale. Per chi opta per la versione internazionale, il canone sarà e poi costerà solo 1,5 euro al mese. Carta di credito : si tratta della Ego Classic. Il costo è di 39 euro l’anno, ma se si spendono 000 euro in 12 mesi , il canone si azzera.

: si tratta della Ego Classic. Il costo è di 39 euro l’anno, ma se si spendono , il canone si azzera. Bonifici online : la commissione è di soli 0,5 euro , una bazzecola rispetto ad altre banche.

: la commissione è di soli , una bazzecola rispetto ad altre banche. Fino a 250 euro di Buoni Amazon: con la promozione “porta un amico”, è possibile ottenere un buono da 25 euro per ogni nuovo cliente che apre il conto, fino a un massimo di 10 amici.

L’apertura di questo conto online con carta di credito è semplice e veloce: basta visitare il sito ufficiale Credem e seguire le istruzioni. Un’opzione moderna per chi vuole il massimo dalla propria banca.