Credem Link: il conto a canone zero che fa la differenza

Chi non vorrebbe un conto corrente online semplice e senza spese nascoste? Crediamo chiunque. Non è un sogno averlo, anzi è realtà con Credem Link.

Questa soluzione ideale non soltanto semplifica la gestione denaro, ma ti consente di avere il canone zero per sempre e una serie di vantaggi.

Ad esempio, puoi monitorare le tue spese, verificare il saldo in tempo reale e accedere a una gamma completa di servizi di banking online e mobile. Per questi motivi, Credem Link è diventato uno dei punti di riferimento nel sistema bancario italiano.

Tutti i vantaggi principali di Credem Link

Ecco una panoramica dei vantaggi principali offerti da Credem Link:

Canone annuale a zero: niente spese fisse annue per il conto, poiché il canone è a zero per sempre. Zero commissioni su bonifici e MAV/RID: potrai gestire le utenze e i pagamenti senza pagare nulla. Zero spese per prelievi ATM: che tu sia in Italia o all’estero, potrai prelevare denaro contante senza commissioni. Carta di debito internazionale: con questa carta, puoi effettuare acquisti online e nei negozi fisici ovunque nel mondo. App mobile intuitiva: ogni operazioni può essere gestita facilmente e velocemente dal tuo smartphone o tablet grazie all’app Credem. Servizio di assistenza clienti dedicato: per ogni dubbio, problema o informazione, potrai contattare il servizio di assistenza, composta da un team preparatissimo in materia.

Con tutti questi vantaggi, aprire oggi stesso il conto Credem Link è doveroso. La procedura è semplice e veloce, e ti porterà via soltanto pochi minuti. Devi soltanto accedere al sito Web ufficiale della banca attraverso il bottone qui sotto.

