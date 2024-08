Crédit Agricole: apri il conto e ottieni 250 euro di Buoni Amazon

Siete stanchi di cercare la banca perfetta? Siete fortunati, perché parleremo di Crédit Agricole. Con il suo conto online, non solo otterrete un prodotto bancario conveniente, ma anche 250 euro di Buoni Amazon.

Questo conto corrente è a canone zero per i primi nove mesi. Potete continuare a non pagare il canone se siete under 35, se accreditate lo stipendio o la pensione, se avete un dossier titoli attivo o se il vostro patrimonio tocca quota 5.000 euro.

Fino a 250 euro di Buoni Amazon: ecco come fare

Nel pacchetto, troverete la carta di debito Crédit Agricole Visa pronta per essere utilizzata all’istante con Apple Pay e Google Pay. Potete gestire tutto comodamente con l’app Crédit Agricole, che vi permetterà perfino di mettere in pausa o bloccare la carta con un semplice clic.

Per gli amanti dello shopping online, Crédit Agricole ha pensato bene di offrire buoni regalo Amazon. Utilizzando il codice “VISA” entro il 5 settembre e spendendo tra 500 e 1.000 euro con la vostra carta di debito, potrete ottenere buoni per un valore di 100 euro. Poi, per ogni amico che aprirà il conto grazie a voi, potrete guadagnare ulteriori 25 euro in buoni, fino ad un massimo di sei amici. Fate voi i conti: 6 amici, 150 euro in buoni.

Se la sicurezza è la vostra priorità, Crédit Agricole non vi lascerà mai a piedi. Con la Protezione Mezzi di Pagamento, al modico prezzo di 2 euro al mese, avrete un’assicurazione che copre eventuali utilizzi fraudolenti delle carte. Dimenticavamo: c’è anche la carta di credito Oro American Express, richiedibile direttamente dall’app, con il primo anno gratis e molti vantaggi.

Per coloro che cercano un pacchetto bancario completo, con un tocco di premi in omaggio, Crédit Agricole è la scelta giusta. Con 250 euro di Buoni Amazon in ballo, è quasi impossibile trovare un’offerta più interessante!