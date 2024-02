Crédit Agricole: conto senza canone e fino a 150€ in buoni Amazon

L’occasione imperdibile è arrivata: il conto online di Crédit Agricole. È un conto senza canone e con numerosi vantaggi. Uno di questi è la possibilità di ottenere fino a 150€ in buoni Amazon. Devo però aprire il conto entro il 29 febbraio.

Per ottenere questi buoni Amazon, devi soltanto effettuare una transazione con la tua carta di debito VISA. In questo modo, avrai i primi 50€. Successivamente, se arrivi ad accumulare transazione dal valore complessivo di almeno 1.000 euro, otterrai i restanti 100 euro.

Crédit Agricole: tutti i vantaggi del conto

Uno dei vantaggi maggiori del conto Crédit Agricole è il canone gratuito. Stesso discorso vale per la carta di debito associata al conto, limitatamente però ai primi due anni.

Puoi usarla sia in Italia che in tutto il mondo, e puoi associarla ai wallet digitali più diffusi, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, che ti consente di pagare velocemente tramite smartphone o smartwatch senza dover esibire fisicamente la carta.

La gestione della carta è completamente nelle tue mai. Grazie alla comoda app oppure al servizio di Home Banking, puoi controllare tutti i movimenti e decidere limiti di spesa e prelievo. Inoltre, puoi sospenderla e successivamente riattivarla e visualizzare il PIN nel caso lo avessi dimenticato.

Anche se nella tua città non è presente una filiale della banca, non temere: puoi entrare in contatto con un consulente tramite chat, che è a tua completa disposizione per rispondere a tutte le tue domande e assisterti per qualsiasi necessità.

Se vuoi aprire il conto, devi soltanto entrare nella pagina ufficiale tramite il bottone qui sotto:

Dovrai soltanto seguire le indicazioni e avere tra le mani documento di identità e codice fiscale. Bastano pochi passaggi. Ti consigliamo di farlo subito, perché le richieste sono tante e c’è il rischio di attendere troppo per la conferma dell’avvenuta apertura del conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.