Crédit Agricole: la banca che cresce con te, ovunque tu sia

Di questi tempi, aprire un nuovo conto bancario è complicato perché c’è un mare di offerte online che rendono difficile scegliere. Tra la moltitudine, però, si è fatto strada una banca che non ha bisogno di presentazioni: Crédit Agricole, la banca che cresce con te.

Questa banca venne fondata in Francia nel lontano 1894. Da cooperativa degli agricoltori è diventata una potenza di livello mondiale, conosciuta anche come la “Banque Verte” per le sue radici agricole. In Italia, si distingue per la sua trasparenza e solidità, regalando ai clienti un’esperienza unica e con tanti vantaggi reali.

La banca che cresce con te: vantaggi e promozioni irresistibili

Dati recenti confermano che i clienti di Crédit Agricole sono i più soddisfatti. Cosa li rende felici? Di sicuro, gli incentivi per aprire il conto, come i 250 euro in buoni Amazon. Per averli, bisogna aprire il conto, inserendo il codice promo VISA, entro il 5 settembre. È necessario anche richiedere la carta di debito Crédit Agricole Visa.

Utilizzandola per spese tra i 500 e i 1000 euro, si ricevono fino a 100 euro in buoni regalo. Invitando i propri amici ad aprire il conto usando il codice promozionale personale, si ottiene un buono regalo da 25 euro, fino a un massimo di sei amici. Quindi, ecco gli altri 150 euro. Ci sono altri 25 euro di buono che si possono ottenere sottoscrivendo la polizza Protezione Mezzi di Pagamento, che costa soltanto 2 euro al mese.

Dunque, chi sta pensando di cambiare strada, dovrebbe prendere in considerazione questa banca, che non solo offre vantaggi immediati, ma che accompagna i suoi clienti con serietà e sicurezza ovunque vadano. Il momento è propizio per fare una scelta che porterà lontano, con la banca che cresce con te.