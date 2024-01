Credit Agricole ti regala fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it

Se cerchi un prodotto finanziario che non sia il solito conto corrente, Credit Agricole è l’opportunità migliore da non lasciarti sfuggire.

Se apri online il conto entro il 29 febbraio 2024, il canone è gratuito, avrai un consulente dedicato e una carta di debito VISA molto vantaggiosa.

Questo conto è 100% digitale, quindi puoi gestirlo comodamente dal tuo smartphone o PC. Puoi anche collegare la carta di debito VISA ai più diffusi wallet digitali come Google Pay o Apple Pay.

In questo modo, oltre a non essere costretto ad avere fisicamente la carta dietro, potrai pagare velocemente tramite smartphone o smartwatch.

Con la gestione da app o home banking, puoi liberamente decidere i limiti periodici dei prelievi e degli acquisti, ma anche sospendere e riattivare la carta quando necessario.

Buoni Amazon.it: l’offerta di Crédit Agricole

Credit Agricole completa la sua offerta con la possibilità di ottenere fino a 150€ di buoni regalo Amazon.it. Per ricevere i primi 50 euro di buoni, devi soltanto utilizzare la tua carta per effettuare almeno una transazione.

Se continui a usarla per acquistare, e arrivi a una spesa totale di almeno 1.000 euro, ricevere i restanti 100 euro di buoni Amazon.it.

Per quanto riguarda l’apertura del conto, non dovrai recarti in filiale, perché avviene direttamente online. Niente fastidiosa burocrazia, ma soltanto 5 minuti del tuo tempo per portare a termine la procedura.

Devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto e accedere alla pagina ufficiale della banca. Fallo prima possibile, però, perché le offerte non dureranno ancora a lungo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.