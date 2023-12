Crédit Agricole: vantaggi esclusivi per i giovani con Next Under 35

Crédit Agricole presenta un’opportunità unica per i giovani sotto i 35 anni con la sua offerta Next Under 35.

Questo pacchetto offre un canone gratuito per gli utenti fino al 35° anno di età, offrendo loro la possibilità di gestire agevolmente le proprie finanze attraverso un conto corrente associato a una carta di debito VISA gratuita per gli acquisti online e in negozio.

Scopri tutto sul conto Next Under 35 di Crédit Agricole

Le caratteristiche salienti di Next Under 35 includono un canone zero per la carta di debito VISA nei primi due anni, prelievi gratuiti da tutti gli sportelli ATM del gruppo Crédit Agricole in Italia e in Europa, e bonifici illimitati senza commissioni verso conti italiani ed esteri.

Inoltre, il supporto per i portafogli digitali come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay amplifica la convenienza nell’effettuare pagamenti attraverso smartphone e smartwatch.

Ma le agevolazioni non si fermano qui. I titolari di Next Under 35 possono godere dei servizi di un consulente personale dedicato, disponibile per offrire assistenza in ogni momento e fornire soluzioni personalizzate in base alle esigenze finanziarie individuali.

L’applicazione per smartphone, disponibile su Android e iOS, consente agli utenti di interagire direttamente con il consulente o con un operatore della banca attraverso una chat istantanea, garantendo un contatto diretto anche in assenza di filiali nella zona.

La gestione del conto è semplificata attraverso la possibilità di controllare i massimali giornalieri e mensili per spese e prelievi presso gli ATM tramite l’app.

Richiedere Next Under 35 è un processo rapido e senza complicazioni: basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole e fare clic su “Apri il conto“, fornendo i documenti richiesti.

In pochi minuti, gli utenti possono accedere a tutti i servizi bancari offerti dal conto e effettuare acquisti ovunque con la carta associata. Con Next Under 35, Crédit Agricole dimostra il suo impegno nel fornire soluzioni finanziarie su misura per le nuove generazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.