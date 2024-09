Credit Boost di Hype è la nuova funzione per rateizzare gli acquisti

Con la nuova funzionalità Credit Boost di Hype puoi ottenere credito istantaneo direttamente dall’app: un’ottima soluzione anche per rateizzare gli acquisti o comunque per avere una piccola riserva economica a disposizione. Il primo requisito per usufruirne è aprire un conto Hype, ma non è l’unico. Ecco tutto ciò che bisogna sapere.

Cos’è e come funziona il Credit Boost di Hype

Si tratta di una funzionalità che consente di ottenere subito una certa somma di denaro, utilizzabile non appena viene accreditata sul conto: con il Credit Boost si possono richiedere fino a 2mila euro, direttamente dall’app Hype. Requisito principale è avere attivo un conto Hype, ma per ottenere il boost è necessario passare la verifica da parte di Sella Personal Credit, la società del Gruppo Sella specializzata in prodotti di credito. Sarà questa a decidere se concedere o meno il credito.

Una volta ottenuto l’ok, potrai decidere l’importo e il tempo entro cui restituirlo. La dilazione del rimborso può andare dai 3 ai 12 mesi. Insomma, una risorsa per chi cerca a tutti gli effetti un boost di credito flessibile e veloce, molto utile in particolare quando il negozio in cui fai acquisti non prevede pagamenti a rate. Con Credit Boost infatti puoi comunque dilazionare il pagamento.

A parte questa nuova interessante novità, il conto Hype è apprezzato già di base per la sua proposta a canone zero, con numerosi altri vantaggi. Tra questi, i pagamenti online e fisici tramite la carta virtuale, il Box risparmi per mettere da parte somme per raggiungere i tuoi obiettivi, cashback fino al 10% sugli acquisti online e molto altro.

Puoi aprire il conto in pochi minuti: basta andare sul sito di Hype e seguire tutte le istruzioni. Semplice e veloce, cosa aspetti?