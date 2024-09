Credit Boost di HYPE: rateizzare gli acquisti non è mai stato così semplice

Hai mai desiderato acquistare quel nuovo smartphone di ultima generazione, ma il prezzo ti ha frenato? O forse sogni un viaggio esotico, ma l’importo totale ti sembra troppo impegnativo? Con Credit Boost di HYPE, tutto questo è destinato a cambiare.

Dimenticate le lunghe attese in banca e la complessità della burocrazia. HYPE, l’innovativa app che ha rivoluzionato il modo di gestire il denaro, introduce una nuova funzionalità che semplifica la vita di milioni di utenti: la possibilità di rateizzare i propri acquisti in modo facile e veloce, direttamente dall’app.

Cos’è Credit Boost?

Credit Boost è un servizio esclusivo HYPE che ti permette di dividere il costo dei tuoi acquisti in comode rate mensili, senza interessi aggiuntivi. Che tu stia effettuando un acquisto online o in negozio, grazie alla tua carta HYPE e all’app, potrai scegliere la durata del piano di rateizzazione più adatto alle tue esigenze.

Perché scegliere Credit Boost?

Flessibilità: Scegli liberamente l’importo della rata e la durata del piano di pagamento, adattandoli al tuo budget.

Scegli liberamente l’importo della rata e la durata del piano di pagamento, adattandoli al tuo budget. Trasparenza: Nessun costo nascosto, né interessi aggiuntivi: paghi solo il prezzo del prodotto o del servizio acquistato.

Nessun costo nascosto, né interessi aggiuntivi: paghi solo il prezzo del prodotto o del servizio acquistato. Velocità: Attiva il servizio direttamente dall’app in pochi semplici passaggi, senza dover compilare moduli cartacei o attendere lunghe attese.

Attiva il servizio direttamente dall’app in pochi semplici passaggi, senza dover compilare moduli cartacei o attendere lunghe attese. Sicurezza: Tutte le transazioni sono protette dai più elevati standard di sicurezza, garantendo la massima tutela dei tuoi dati.

Come funziona?

Utilizzare Credit Boost è semplicissimo. Una volta effettuato l’acquisto con la tua carta HYPE, riceverai una notifica sull’app. A questo punto, non dovrai far altro che selezionare l’opzione “Rateizza” e scegliere il piano di pagamento più adatto a te. Il tutto in pochi tap. Credit Boost è la soluzione ideale per chi desidera una maggiore flessibilità nella gestione del proprio denaro. Con HYPE, rateizzare gli acquisti non è mai stato così semplice e conveniente.

I vantaggi di HYPE sono essenzialmente tre: Acquista ciò che desideri subito: non rinunciare più ai tuoi sogni a causa di un budget limitato. Gestisci le tue spese in modo più responsabile: Dividendo il costo degli acquisti in rate, potrai pianificare le tue spese in modo più consapevole. Aumenta il tuo potere d’acquisto: Grazie a Credit Boost, potrai acquistare beni e servizi di valore superiore, senza dover svuotare il tuo conto corrente.