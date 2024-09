Credit Boost: nuova funzione HYPE per rateizzare gli acquisti

HYPE, la carta conto più famosa del web, presenta “Credit Boost“, la sua straordinaria funzione per rateizzare gli acquisti. Inclusa nel conto, puoi ottenere fino a 2000€ subito. Questo denaro è sempre a tua disposizione, utile per affrontare le spese improvvise o per dilazionare, senza troppi pensieri, quell’acquisto fatto negli ultimi 3 mesi.

Novità su HYPE: Credit Boost, la nuova funzione

La carta conto di HYPE rende tutto più pratico e vantaggioso. Basta un clic sull’app per avere un mondo di opzioni. Registrati subito, senza documenti cartacei, e avrai un bonus iniziale di 25€ inserendo il codice CIAOHYPER. Il conto è completo di tutto: IBAN, ricariche e prelievi senza commissioni in tutto il mondo, e grazie all’app, puoi tenere sempre sott’occhio le spese, fissare obiettivi di risparmio e scambiare denaro in tempo reale.

Torniamo a parlare dei 2000€ pronti per qualsiasi evenienza. Vuoi pagare a rate? Entra nella sezione “Credito” dell’app, verifica di avere tutti i requisiti richiesti e seleziona “Prosegui su Sella Personal Credit”. In pochi minuti sarai pronto a fare la tua richiesta.

Una volta inviati e confermati i tuoi dati, riceverai una mail di conferma. Nel giro di poche ore, se tutto fila liscio, potrai iniziare a rateizzare i tuoi acquisti! Per farlo, vai nella sezione “Credito” e seleziona la funzione. Imposta i dettagli del prestito, visualizza il costo delle rate mensili e premi “Richiedi adesso”.

Se hai fatto un acquisto negli ultimi 3 mesi che vuoi rateizzare, basta trovarlo nella tua lista movimenti e selezionare “Rateizza”. In men che non si dica, l’intero importo dell’acquisto sarà suddiviso in comode rate che tu sceglierai.

Insomma, con HYPE e Credit Boost, le tue spese sono sempre sotto controllo. Non c’è più bisogno di scegliere tra pagare l’affitto e comprarti quell’ultimo gadget tecnologico.