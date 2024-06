Credito fino a 100 euro per provare i server in cloud di Aruba

Chi l’ha detto che per testare un servizio cloud bisogna spendere tanto? Con Aruba, avete fino a 100 euro di credito da utilizzare, e scusate se è poco! In un mercato dove spesso non si ha nemmeno un periodo di prova, il provider offre un’opportunità imperdibile per conoscere i suoi server cloud. Se siete utenti privati, potete avere 20 euro di credito, mentre le aziende otterranno ben 100 euro. Il tutto utilizzabile entro 12 mesi dall’attivazione del nuovo account. L’unica condizione? Aggiungere un metodo di pagamento, che verrà usato solo se decidete di abbonarvi.

Credito fino a 100 euro per mettere alla prova i servizi cloud di Aruba

Con i crediti Aruba, sia i privati che le aziende possono scoprire quanto sia facile gestire un server cloud senza spese preventive. Uno dei protagonisti è Aruba Cloud Server, noto per la sua scalabilità infinita e i costi controllati. Se preferite un database che non vi faccia fare la fame, il Database as a Service (DBaaS) vi permetterà di gestire database relazionali nel cloud.

Se cercate una VPS, allora siete capitati nel posto giusto! Il Cloud VPS di Aruba offre configurazioni per tutti i gusti, tutte supportate dalla loro tecnologia top di gamma. Per quelli che vogliono flessibilità, c’è il Container as a Service (CaaS). Grazie a esso, le vostre applicazioni saranno gestite in un ambiente super isolato, il massimo dell’efficienza operativa.

Invece, con il Cloud Object Storage di Aruba, potete finalmente smettere di preoccuparvi di dove mettere tutti i vostri file. Questo servizio di archiviazione è scalabile e sicuro, perfetto per grandi quantità di dati.

Insomma, Aruba offre molto di più che solo server cloud. E ricordate, grazie al credito fino a 100 euro, potete testare tutti questi servizi senza spendere un centesimo.